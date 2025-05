Le technicien Le technicien

Diffusé le 14/04/2012

Après une séparation douloureuse il y a 20 ans, Séverine a choisi de se plonger dans le travail. Elle a créé sa propre maison d’édition, petite, certes, mais qui lui donne pleinement satisfaction. Jusqu’au jour où Jean-Pierre, son ex-mari et ancien banquier d’affaires, se présente dans son bureau. Désormais sans le sou et presque SDF, il est venu lui demander pardon et un emploi. Séverine accepte de l'aider à deux conditions : personne ne doit savoir qui il est vraiment, et il sera technicien... de surface.