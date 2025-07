Le Transporteur - la série S1 E11 - Double jeu

Diffusé le 10/01/2013

Frank livre une jeune hackeuse asociale à un trader qui a besoin de faire quelques modifications sur ses comptes bancaires. Sa mission accomplie, Frank est victime d'un chantage : retrouver la hackeuse pour la livrer ailleurs ou bien Carla, qui vient d'être kidnappée, sera tuée. Il découvre alors que des membres corrompus de la DCRI sont mêlés à l'affaire et fait appel à Tarconi et Juliette pour l'aider à sauver Carla et la jeune hackeuse. Mais la DCRI semble avoir toujours un coup d'avance sur Frank...