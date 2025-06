Le Transporteur - la série S1 E4 - À l'aveugle

Diffusé le 13/12/2012

En mission à Philadelphie, Frank découvre que son colis n'est autre que Jack, un agent de la CIA et son ancien instructeur. Le vieil homme essaie de prouver son innocence, alors qu'une taupe au sein de l'agence tente d'en faire le bouc émissaire d'une affaire liée au renseignement. Pour sauver sa vie et celle de son client, Frank n'a plus qu'une solution : retrouver une clé USB contenant des preuves pouvant innocenter Jack...