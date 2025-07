Le Transporteur - la série S1 E5 - Requins

Diffusé le 13/12/2012

Frank doit livrer un million d'euros dans le sud de la France en faisant la course avec deux autres coursiers d'élite. Le client dont le Transporteur aura gagné remportera un contrat juteux pour des missiles. Des gangs ont eu vent de cette course et vont tenter de dérober l'argent mais Frank, qui doit prouver qu'il est le seul et unique Transporteur valable sur le marché, ne compte pas se laisser flouer...