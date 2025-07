Le Transporteur - la série S2 E10 - Triple galop

Diffusé le 29/01/2015

Frank doit transporter dans le plus grand secret un pur-sang d'une valeur inestimable depuis le Kentucky jusqu'à New York où le cheval doit disputer la dernière et la plus prestigieuse course de sa carrière. Mais l'animal attise toutes les jalousies et Frank s'aperçoit vite qu'un tueur est à leurs trousses. Avec l'aide de Jules, Frank devra faire preuve d'imagination pour amener le pur-sang sain et sauf sur la ligne de départ et découvrir qui veut attenter à sa vie...