Le Transporteur - la série S2 E3 - Diva

Diffusé le 08/01/2015

Frank est engagé pour conduire et protéger Ferrara McIntyre, célèbre popstar américaine, menacée de mort alors qu'elle poursuit sa tournée à travers l'Europe. Qui cherche à la tuer et pourquoi ? C'est ce que Frank et Caterina Boldieu tenteront de déterminer tout en déjouant les attaques à répétition d'un mystérieux motard…