Le Transporteur - la série S2 E7 - Euphro

Diffusé le 22/01/2015

Frank doit venir en aide à son ami, l'inspecteur Tarconi, en danger en Biélorussie. Alors qu'il était sur le point d'arrêter un trafiquant international de faux médicaments, Tarconi, blessé et trahi par son équipe, a dû prendre la fuite et trouver un endroit où se cacher. Quand Frank arrive sur place, il comprend que son ami ne partira pas tant qu'il n'aura pas arrêté celui qu'il traque depuis si longtemps et qui s'apprête à faire partir une nouvelle cargaison de médicaments mortels...