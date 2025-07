Le Transporteur - la série S2 E9 - Le piège

Diffusé le 29/01/2015

À Toronto, Frank est interpellé par deux policiers : il est soupçonné d'avoir enlevé une certaine Rose Marquez. Or si Frank connait en effet Rose Marquez, c'est pour l'avoir aidée à fuir un petit ami violent quelques mois auparavant. Il la croit depuis réfugiée en Amérique du Sud… Quand la police découvre les messages que Frank aurait envoyé à Rose Marquez la veille de sa disparition ainsi que d'autres preuves irréfutables de sa culpabilité, celui-ci ne peut plus compter que sur Jules et Caterina pour découvrir qui se cache derrière cette terrible machination...