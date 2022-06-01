Léa Lando : dame de cœur Léa Lando : dame de cœur

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Diffusé le 25/04/2026

Léa Lando aime tellement les autres qu’elle ne sait pas dire non et cela, dans toutes ses relations : amicales, professionnelles et bien sûr amoureuses. Léa raconte avec un humour ciselé tous les moments de sa vie où l’amour des autres lui a joué des tours. Que ce soit avec ses parents quand elle a eu l’honnêteté de leur évoquer son palmarès sexuel, avec ses amies qui lui demandent systématiquement d’être marraine de leur enfant, avec ses ex qu’elle ne croise jamais au bon moment et avec le public. Car s’il y a bien un amour que Léa ne souhaite pas contrarier, c’est celui-ci. Léa se livre avec sincérité telle une vraie Dame de cœur. Et ce qui est sûr c’est que tout, ou presque, aura une résonnance en vous !