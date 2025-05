L'école à remonter le temps Retour en 1880

15 élèves de collège, 3 professeurs et un directeur d’établissement vont vivre une expérience unique : 100 ans sur les bancs de l’école ! Quelles seront leurs réactions face à l’évolution sociale visible à travers leur passage dans l’école de chaque époque ? Qu’est-ce qui va les étonner, les amuser, parfois les choquer ? Élèves comme professeurs, comment vivront-ils cette expérience et la mettront-ils en perspective avec l’école d’aujourd’hui, et qu’en retiendront-ils ? 1er voyage dans le temps : retour dans les années 1880. Enjeu scolaire : l’obtention du certificat d’études.