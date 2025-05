L'école à remonter le temps Retour en 1930

Enjeu scolaire : l’obtention du brevet sportif populaire. Finie la « Belle Époque », bienvenue dans les années folles ! Dans les années 30, l’heure est au sport ! Et il va falloir mouiller le maillot car la bonne condition physique des Français devient un enjeu national pour faire face à l’épidémie de tuberculose - qui rappelle une maladie infectieuse bien plus récente… Au programme de cette décennie d’après-guerre : - un cours de géographie à l’idéologie très orientée, qui ne va épargner ni les élèves ni leur professeur, - des enseignements pratiques et genrés, à l’image de la société de l’époque (apprentissage des arts ménagers pour les filles et celui de la menuiserie pour les garçons), - des exercices de défense passive qui vont plonger nos adolescents et leur professeur dans la dure réalité de l’époque où la perspective d’une guerre à venir était bien présente.