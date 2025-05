L'école à remonter le temps Retour en 1950

Diffusé le 26/02/2024

Enjeu scolaire : trouver sa voie professionnelle. Il est temps pour nos 15 élèves d’expérimenter l’école à l’époque de leurs grands-parents ! Les années 50 et leurs nouveaux enseignements qui reflètent la société de ce début des « Trente Glorieuses », vont réserver bien des surprises à nos élèves et à leurs professeurs. Au programme : - une approche concrète et inédite des sciences naturelles, - un cours pratique qui initiera les filles au maniement des machines à écrire, - l’apprentissage du maraichage pour que les élèves soient capables de se nourrir eux-mêmes. Et, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les élèves sont orientés vers une carrière qui leur permettra de participer à la reconstruction du pays. Leurs destinées leur conviendra-t-elle ?