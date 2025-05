L'école à remonter le temps Retour en 1980

Diffusé le 26/02/2024

Enjeu scolaire : décrocher le baccalauréat. Un nouveau voyage dans le temps attend nos élèves et leurs professeurs. Pour terminer cette expérience de 100 ans passés sur les bancs de l’école, les années 80 sont mises à l’honneur : une décennie sous le signe de la couleur et de la décontraction, qui va ravir élèves et professeurs ! Et pour leur plus grand plaisir, une évolution tant attendue fait son apparition : la mixité, qui devient obligatoire dans l’enseignement public. Et, avec l’essor de la société de consommation, les enseignements évoluent. Au programme : - un cours sur l’Europe et ses monnaies, bien loin des connaissances de nos élèves - la découverte de technologies dernier cri - et l’étude du discours publicitaire qui témoigne d’une idéologie qui va pousser élèves et professeurs à la réflexion. Élèves comme professeurs, que retiendront-ils de cette immersion dans le passé ?