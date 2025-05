Légendes d'automne Légendes d'automne

Diffusé le 05/01/2012

Au cœur des contrées sauvages du Montana, trois frères, Alfred, Tristan et Samuel sont élevés par leur père, le colonel William Ludlow, et ses amis indiens. Un jour, Samuel, le plus fragile, présente sa ravissante fiancée, Susannah, à sa famille. Les trois jeunes hommes s’engagent dans la Première Guerre mondiale et Samuel décède sur le champ de bataille. À leur retour, Tristan et Alfred se battent pour conquérir le cœur de la belle veuve.