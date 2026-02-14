Lego masters Émission 2 (2/2)

Ils ne sont plus que six binômes… et le spectacle promet d'être aussi palpitant que spectaculaire ! Tout commence avec l'épreuve du " Brickage du Siècle ". Chaque équipe tire au sort une parcelle représentant un lieu mythique à " cambrioler " : banque, bijouterie, casino… À eux d'imaginer une scène digne d'un film, lisible aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Suspense, action et précision seront de mise pour allier imagination délirante et maîtrise technique afin d'impressionner les jurés. Un binôme se qualifiera directement pour le troisième épisode tandis qu'un autre sera éliminé. Puis, direction Le Bourget pour une épreuve vertigineuse : Vers la brique et au-delà. Les binômes ont deux heures pour ériger la tour la plus haute possible en LEGO. Une épreuve spectaculaire, 100 % technique, où chaque brique compte et où la gravité pourrait bien devenir leur pire ennemie… Le binôme avec la tour la plus basse sera immédiatement éliminé.