Lego masters Émission 3 (1/2)

Diffusé le 01/01/2024

Un véritable marathon attend nos 5 binômes, au cours de 3 épreuves exceptionnelles qui permettront à seulement 3 d'entre eux de se qualifier pour la demi-finale ! Dans l'épreuve " Le grand saut ", les candidats devront envoyer leur voiture en briques le plus loin possible. Seul le binôme qui obtiendra la meilleure moyenne sa qualifiera directement pour la demi-finale. Dans l'épreuve " La fashion brick ", les candidats devront finaliser une tenue excentrique en créant un chapeau spectaculaire. Le duo qui, pendant le défilé, fera tomber son chapeau, sera automatiquement envoyé en repêchage. Dans l'épreuve mythique " Les tours infernales ", les trois derniers binômes devront ériger la tour la plus haute possible. Un seul binôme se qualifiera pour la suite de la compétition.