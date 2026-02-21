Lego masters Émission 3 (2/2)

Les binômes quittent la Terre pour un voyage intergalactique… direction l'univers mythique de Star Wars ! Pour la toute première fois dans l'histoire de " LEGO Masters ", les candidats devront revisiter une scène culte de la saga en briques. Sabres laser, vaisseaux légendaires, duels épiques : tout devra être fidèlement réinventé avec une créativité hors norme. Le jury les attend de pied ferme… et le niveau est plus élevé que jamais. Dans une seconde épreuve vertigineuse, la gravité devient l'ennemie à battre : les binômes devront construire à partir de deux briques suspendues par un filin ! Une performance de haut vol où ingéniosité, équilibre et storytelling seront les clés pour ne pas voir leur chef-d'œuvre… s'effondrer. Mais ils devront surtout séduire un jury exceptionnel : McFly et Carlito !