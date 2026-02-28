Lego masters Émission 4 (1/2)

Chargement

Ils ne sont plus que trois binômes à rêver du trophée ultime… et des 20 000 euros. Pour l'épreuve de la demi-finale, les candidats ont rendez-vous dans un lieu magique et chargé d'histoire : la Grande Galerie de l'Évolution du Jardin des Plantes. Trois tableaux ont mystérieusement disparu… Leur mission : recréer en 3D, brique après brique, une œuvre vivante représentant un animal dans son biotope naturel. Un défi à la fois artistique et technique, où l'émotion doit jaillir des briques. Puis, place à la finale ! Les deux meilleurs binômes encore en lice auront carte blanche pour donner vie à leur chef-d'œuvre ultime. Aidés par les binômes éliminés, ils devront construire une création monumentale, libre et spectaculaire, à la hauteur de leur parcours.