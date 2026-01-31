Lego masters Émission 4 (2/2)

Diffusé le 02/01/2024

Dernière ligne droite pour les 3 derniers binômes en compétition, qui vont devoir se surpasser pour remporter le titre de meilleur constructeur de France et la somme de 20 000 euros ! Dans l'épreuve " Brickbuster ", les candidats vont devoir se glisser dans la peau des meilleurs réalisateurs de blockbusters hollywoodiens. Quels binômes se verront décerner l'Oscar des plus belles constructions et, pour seulement 2 d'entre eux, la chance de se qualifier pour la grande finale ? L'épreuve de la grande finale réservera une belle surprise aux candidats qui se verront pour la première fois propulsés à la tête d'une brigade d'anciens candidats afin de réaliser l'œuvre la plus spectaculaire ! Qui rempotera le plus grand concours de briques au monde et la somme de 20 000 euros ?