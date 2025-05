Lego masters S4 E1 (1/2)

Diffusé le 25/12/2023

Lego Masters revient avec des épreuves encore plus grandioses et exceptionnelles. 8 nouveaux binômes seront confrontés à des défis inédits et devront se plier aux règles de l’invention la plus terrible imaginée par Éric Antoine : la machine infernale, qui mettra leurs nerfs à rude épreuve. Les candidats devront affronter le feu, défier les lois de la gravité, explorer le monde exigeant de la mode… Mais ils devront aussi répondre aux demandes d'un invité exceptionnel : Amixem, le célèbre youtubeur français qui lancera un défi aux participants. Leur seul objectif sera de créer les œuvres les plus incroyables jamais réalisées, repoussant les frontières de l'imagination et de la technique !