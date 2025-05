L'empire Murdoch : politique, trahisons & succession Épisode 1

Diffusé le 03/08/2024

Privé de la majeure partie de son héritage à la mort de son père, le magnat des médias australien Keith Murdoch, Rupert Murdoch prend sa revanche et se lance dans une quête de pouvoir et d’influence. Il construit un empire de journaux à sensation au cœur de sa terre natale, qui s’étend rapidement de Londres à New York.