L'empire Murdoch : politique, trahisons & succession Épisode 2

Lire la vidéo

Diffusé le 03/08/2024

À mesure que son empire grandit, Rupert Murdoch élève ses enfants pour qu'ils assurent sa succession. Il assied son pouvoir en propulsant des personnalités politiques comme le maire de New York Ed Koch, part en guerre contre les syndicats britanniques de l'imprimerie, et obtient l’appui de l'administration Reagan pour acquérir et lancer le réseau de télévision national Fox.