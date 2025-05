L'empire Murdoch : politique, trahisons & succession Épisode 5

Lire la vidéo

Diffusé le 03/08/2024

Tandis que Rupert Murdoch a donné sa confiance à Roger Ailes, Lachlan se met en retrait et Elisabeth démissionne, plaçant James en position d’héritier naturel. Alors que l’entreprise vient de racheter le prestigieux Wall Street Journal et souhaite acquérir le groupe anglais BSkyB, le scandale des écoutes téléphoniques au News of the World en Grande-Bretagne va menacer l’empire familial…