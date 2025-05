L'empire Murdoch : politique, trahisons & succession Épisode 7

Diffusé le 03/08/2024

James et Lachlan co-dirigent l'entreprise mais leur conception du management et de la politique divergent. Devant l’essor de Netflix, Rupert Murdoch prend la décision de vendre la 21st Century Fox au PDG de Disney, écartant James des affaires familiales et laissant Lachlan aux commandes de Fox News.