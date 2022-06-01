Les 10 artistes qui ont marqué l’année 2025 Les 10 artistes qui ont marqué l’année 2025

En 2025, ces artistes ont marqué la scène musicale française par leur audace, leurs succès et les émotions qu’ils ont partagées avec le public. De Gims, figure incontournable de la scène musicale française, à Zaho de Sagazan, sacrée “Artiste de l’année” pour sa tournée symphonique magistrale, en passant par David Hallyday, qui a livré des concerts d’une intensité rare, rendant un hommage vibrant et émouvant à son père, chacun incarne une facette de notre époque. De jeunes talents comme Miki, Solann, Julien Lieb, Linh, Luiza, PETiTOM et la tornade Théodora viennent, eux, bousculer les codes et réinventer le genre. Plongez au cœur des univers de ces artistes aux parcours singuliers, liés par une même énergie : celle de la musique qui fait vibrer toute une génération. Et pour la première fois, Gims nous a accordé une interview exclusive.