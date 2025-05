Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier - spéciale les animaux pètent les plombs Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier - spéciale les animaux pètent les plombs

Diffusé le 30/08/2023

Issa Doumbia et ses chroniqueurs vous ont préparé une émission qui ne va pas manquer de mordant... Entre des chats et des chiens complètement fous, des lamas revanchards ou des dromadaires carrément toqués, préparez-vous à partir sur la piste des animaux les plus drôles de la planète ! Sans oublier le désopilant Booder en invité exceptionnel qui vous fera rire comme une baleine… Alors, n’attendez plus, enfilez votre plus beau costume à poils ou à plumes pour la soirée la plus poilante de l’année !