Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier - spéciale super-zéros

Diffusé le 21/02/2024

Issa Doumbia a réuni pour vous les Avengers du rire et vous téléporte dans l’univers fantastique des super-héros, enfin plutôt des super-zéros ! Apprêtez-vous à découvrir les gamelles les plus extraordinaires de notre univers : des super-pouvoirs en carton, des super-boulets ou encore des super-teubés ! N’est pas Superman qui veut ! Les super-chroniqueurs Laurie Peret, Tareek, Priscilla Betti et Norbert Tarayre vont revêtir leurs plus beaux collants de super-héros pour accueillir, dans leur multivers du rire, le super-mannequin Baptiste Giabiconi.