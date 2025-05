Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier - spéciale la ferme en folie Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier - spéciale la ferme en folie

Diffusé le 11/04/2024

Issa Doumbia se met au vert et vous emmène à la ferme. Attention, pas n’importe quelle ferme : une ferme qui part totalement en vrille, une ferme où les animaux tout mignons ne le sont pas tant que ça, une ferme où tout peut arriver… pour le meilleur mais surtout pour le rire ! Entre dégustation de produits de la ferme un peu particuliers, parties de pêche originales et chant du dindon, c’est le rire qui sera dans le pré ! Les quatre chroniqueurs Soanne, Tareek, Priscilla Betti et Norbert Tarayre vont être mis à rude épreuve dans cette découverte des joies de la nature. Ils seront accompagnés pour l’occasion de l’hilarant Yoann Riou, qui n’hésitera pas à se relever les manches pour votre plus grand bonheur. Alors mettez vos plus belles chemises de bûcherons et direction la ferme la plus folle de la télé !