Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier - spéciale grosses frayeurs Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier - spéciale grosses frayeurs

Accompagné du chef Norbert Tarayre, de la pétillante Priscilla Betti et de l'irrésistible Séverine Ferrer, Issa et sa troupe de joyeux diables vous ont concocté une soirée aussi effrayante qu'hilarante. À leurs côtés, Iris Mittenaere va devoir avoir le cœur bien accroché pour se mesurer à ses pires cauchemars ! Issa a imaginé les défis les plus cauchemardesques, et gare à ceux qui n'auront pas le courage d'affronter leurs pires phobies, au risque de voir déterrer leurs " dossiers " les plus angoissants ! Au rendez-vous également, le classement des 100 meilleures vidéos qui ont effrayé et fait mourir de rire la planète entière… Alors prêts pour le grand frisson ?