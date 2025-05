Les 100 vies de Francis Blanche Les 100 vies de Francis Blanche

Diffusé le 24/12/2021

1921-2021 : Francis Blanche aurait eu 100 ans ; il a eu 100 vies ! Auteur, acteur, chanteur, humoriste, parolier, poète… En trente ans de carrière, il a écrit plus de 600 chansons, des sketches, des pièces de théâtre, des poèmes, des feuilletons radiophoniques. Parmi lesquels les 1 250 épisodes de « Malheur aux Barbus » et « Signé Furax », avec Pierre Dac, des scénarios pour le cinéma, dont celui de « La grande bouffe ». Il a animé des centaines d’émissions de radio, réalisé tout autant de canulars téléphoniques, tourné plus 150 films. Le parcours hors norme d’un boulimique de la création, disparu à 53 ans seulement, après trente ans de carrière.