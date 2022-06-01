Les 20 chansons de Céline Dion préférées des Français

Les 20 chansons de Céline Dion préférées des Français

Une célébration de la star interplanétaire, déesse à la voix d’or, première femme à remplir le stade de France et qui, depuis plus de dix ans, trône dans le top 5 des divas de la planète : Céline Dion ! Grâce à un classement établi sur la base d'un grand sondage IFOP, retrouvez vos 20 chansons préférées de Céline Dion : vingt titres incontournables qui ont marqué les esprits et reflètent l’immense talent de cette légende vivante. « All By Myself », « S’il suffisait d'aimer », « My Heart Will Go On » ou encore « J’irai ou tu iras »… Ce documentaire retrace l’histoire de ces 20 chansons intemporelles. Derrière ces musiques, on retrouve les obstacles que l’icône a dû surmonter, mais aussi l’amour qu’elle voue à sa famille, les liens d’amitié qu’elle a su tisser et des tubes en quantité. Et, par-dessus tout, une artiste accomplie, talentueuse et adulée de tous. Ces 20 chansons ont bouleversé les cœurs du monde entier et animent nos soirées karaoké... Laquelle a su conquérir le cœur des Français et sera classée numéro 1 ?

