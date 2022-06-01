Les 20 chansons de comédie musicale préférées des Français Les 20 chansons de comédie musicale préférées des Français

Diffusé le 09/04/2023

Retrouvez 20 titres inoubliables, écrits pour ravir petits et grands dans les plus grandes salles de spectacles. Aussi mélodieuses que théâtrales, ces chansons incarnent des histoires légendaires qui continuent de nous faire rêver : ce sont les tubes de comédies musicales. Joués à guichet fermé en France et parfois même à l’international, ces spectacles nous ont fait rire, pleurer et chanter à la faveur d’airs iconiques. Mais parmi ces multiples hymnes, quels sont ceux qui résonnent encore dans le cœur des Français ?