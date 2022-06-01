Les 20 chansons de Florent Pagny préférées des Français

Les 20 chansons de Florent Pagny préférées des FrançaisLes 20 chansons de Florent Pagny préférées des Français

Retrouvez vos 20 chansons préférées de Florent Pagny : 20 titres incontournables qui ont marqué les esprits et le parcours de ce pilier de la chanson française. Qu’elles aient été écrites par Jean-Jacques Goldman, Pascal Obispo ou Calogero, ces 20 chansons racontent toute un peu de la vie de Florent Pagny, les obstacles qu’il a dû surmonter, l'amour qu'il voue à sa femme et les amitiés fortes entretenues par le chanteur. « Ma Liberté de Penser », « Savoir Aimer », « Et un jour une femme », « N'importe Quoi » ou encore « Caruso », quels sont les secrets de ses plus grands succès ? Quelles chansons vous ont le plus touchés ? Quel tube de Florent Pagny sera classé numéro 1 ?

M6+
M6+