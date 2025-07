Les 20 chansons de Jean-Jacques Goldman préférées des Français Les 20 chansons de Jean-Jacques Goldman préférées des Français

Lire la vidéo

Découvrez l'histoire de vos 20 chansons préférées de Jean-Jacques Goldman. Derrière ces musiques se cachent des amitiés, des convictions et des tubes en quantité. Mais surtout un artiste discret, talentueux et aimé de tous. Ces 20 chansons ont bouleversé nos cœurs et font encore bouger nos pieds mais laquelle a su conquérir le cœur des Français et sera classée numéro 1 ?