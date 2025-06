Les 20 tubes de l'été préférés des Français Les 20 tubes de l'été préférés des Français

Diffusé le 26/06/2025

Revivez les 20 tubes incontournables de vos étés ! Cap sur le soleil, les souvenirs, les rythmes endiablés et les refrains inoubliables avec ces chansons emblématiques qui sont devenues la bande-son de vos vacances. Ce classement plein de vitamines a été établi grâce à un grand sondage IFOP. Alors, quel hit vous transporte instantanément sur une plage de sable chaud ? Quel morceau incarne pour vous l’essence même de l’été ? La Goffa Lolita de La Petite Culotte, Maria de Ricky Martin, Lambada de Kaoma ? Derrière chaque tube, une histoire, une époque, une énergie à redécouvrir. Préparez-vous pour une soirée pleine de nostalgie et de bonne humeur. Laissez-vous emporter par les rythmes, les mélodies endiablées et revivez les 20 plus grands hits de vos étés !