Les 9 artistes qui ont marqué l'année 2024 Les 9 artistes qui ont marqué l'année 2024

Lire la vidéo

Diffusé le 01/01/2025

En 2024, elles ont créé l'événement, en jouant à guichets fermés au Stade de France comme Mylène Farmer, ou en chantant devant des millions de téléspectateurs à la cérémonie de clôture des JO comme Zaho de Sagazan, Angèle et Yseult. Elles ont multiplié les Unes de magazines et ont été plébiscitées par les marques lors des fashion weeks. Avec talent et créativité, elles mènent leurs carrières d’une main de maître, incarnant des modèles de liberté, d’indépendance et de réussite. Si les femmes ont pris d’assaut les charts, les hommes ne sont pas en reste : de Jul, qui a vendu ses billets pour le Vélodrome de Marseille et son 1er Stade de France en un temps record, à Gims, sacré artiste francophone le plus streamé de l’année, en passant par la troupe de Molière ou la collaboration inédite de Dadju et Tayc, qui ont cartonné avec leur album commun et la tournée qui a suivi. Découvrez les 9 artistes qui ont marqué l’année 2024.