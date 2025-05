Les apprentis aventuriers S8 E22 - Le craquage

Diffusé le 25/02/2025

10 équipes de courageux Apprentis Aventuriers, totalement inadaptés à la vie en milieu hostile, se lancent dans l’aventure la plus incroyable de leur vie : survivre sur une plage déserte. Dès leur arrivée, ils vont devoir tout donner lors d’une épreuve à l’issue de laquelle les 3 meilleures équipes obtiendront directement leur place en finale et intègreront la plage mythique des Apprentis Aventuriers. Pour les 7 équipes perdantes, l’aventure va se corser : regroupées dans un camp situé au cœur de la jungle sauvage, elles vont découvrir la véritable loi de la jungle et n’auront alors plus qu’un seul objectif : voler la place d’un des finalistes pour intégrer la plage avant la semaine de la grande finale ! Entre alliance, stratégie et survie, quelles seront les 3 valeureuses équipes encore présentes sur la plage des finalistes à la fin de l’aventure ?