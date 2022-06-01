Les apprentis champions Anthony s'ouvre à Solène

Seize ambitieux et courageux apprentis champions ont accepté de relever le défi sportif le plus intense de leur vie : se transformer en véritables athlètes et tenter de battre des records pour la bonne cause ! Athlétisme, natation, gymnastique, ils vont devoir se surpasser avec un seul but en tête : remporter un maximum de médailles pour leur association ! Pour y parvenir, aux côtés de Laurent Maistret, ils auront l’honneur d’être coachés par de véritables champions de l’athlétisme qui ont fait rayonner la France à travers le monde : Muriel Hurtis et Pierre-Ambroise Bosse !