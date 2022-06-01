Les apprentis champions Julien et Kevin se retrouvent des années plus tard

Seize ambitieux et courageux apprentis champions ont accepté de relever le défi sportif le plus intense de leur vie : se transformer en véritables athlètes et tenter de battre des records pour la bonne cause ! Athlétisme, natation, gymnastique, ils vont devoir se surpasser avec un seul but en tête : remporter un maximum de médailles pour leur association ! Pour y parvenir, aux côtés de Laurent Maistret, ils auront l’honneur d’être coachés par de véritables champions de l’athlétisme qui ont fait rayonner la France à travers le monde : Muriel Hurtis et Pierre-Ambroise Bosse !