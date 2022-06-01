Les apprentis champions S2 E2 - Tout Schuss !

Diffusé le 20/01/2026

Seize ambitieux et courageux apprentis champions chaussent leurs skis et leurs patins pour relever le défi le plus givré de leur vie : se transformer en véritables athlètes des sports de glisse et remporter un maximum de médailles et d’argent pour leurs associations ! Encadrés par deux coachs professionnels aux palmarès impressionnants et à la renommée internationale, Surya Bonaly et Philippe Candeloro, les apprentis champions vont devoir repousser leurs limites, affronter le froid, la fatigue, la pression et se dépasser collectivement. Chaque épreuve sera commentée par la légende des commentateurs sportifs, Nelson Monfort, accompagné de l’inimitable Benoît Dubois et de son verbe acéré. Slalom, biathlon, patinage artistique, curling : rien ne leur sera épargné dans cette bataille glacée où efforts, sueur et esprit d’équipe seront les clés du succès.