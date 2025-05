Les as des bonnes affaires S1 E1

Diffusé le 02/10/2024

À Gap, dans le sud de la France, le magasin de déstockage alimentaire de Domitille fait recette. Chaque semaine, elle jongle entre plusieurs fournisseurs et participe même à des ventes aux enchères pour remplir ses étagères. L’objectif : trouver des produits variés, et toujours moins chers. Le secret de Domitille pour faire baisser les prix : proposer des produits à dates courtes. Une contrainte quotidienne car la gestion des stocks de ce type de produits peut vite virer au cauchemar… Maitre Valérie Bouvier est commissaire-priseur à l’hôtel des ventes de Coulommiers depuis 25 ans. Qui dit ventes aux enchères ne dit pas forcément prix élevés. Bien au contraire : chaque mois, maître Bouvier organise la célèbre vente qu’elle a surnommée « caverne d’Ali Baba ». On y trouve de tout avec des mises à prix mini. Alors pour un piano à 50 euros ou une télé à 10 euros, les dénicheurs de bonnes affaires sont au rendez-vous ! En Vendée, Alexandre et Justine revendent le mobilier défectueux des grandes enseignes à des prix imbattables. Pour toujours proposer des produits de qualité à ses clients, Alexandre n’hésite pas à réparer les objets arrivés abîmés. À la clé, des économies pour les futurs acheteurs qui peuvent atteindre 70 % du prix initial. Le problème, c’est que ces destockeurs ne savent jamais dans quel état arrivera la prochaine livraison…