Les as des bonnes affaires S1 E2

Diffusé le 02/10/2024

Dans le Périgord, la boutique de vêtements de seconde main de Yasmina ne désemplit pas. Dans cette friperie nouvelle génération, les vêtements coûtent entre 50 % et 80 % moins cher. Mais pour approvisionner son magasin régulièrement, Yasmina doit réaliser une véritable chasse au trésor. Direction le centre de tri, et il va falloir fouiller… Dans le nord de la France, Pierre est commissaire-priseur pour des enchères automobiles un peu particulières. Ici, les voitures coûtent 40 % de moins que le prix du marché. Cette semaine, il espère vendre au moins 70 % de son parc. Malheureusement pour lui, le froid a découragé la plupart des acheteurs. Pierre va devoir sortir le grand jeu pour assurer sa vente ! Le paradis de l’électroménager bon marché se trouve dans la Loire, à Saint-Étienne. Michael a imaginé un concept en or : vendre de l’électroménager abimé ou des fins de stock à des prix imbattables. Mais cette semaine, la nouvelle livraison est particulièrement endommagée et pourrait être invendable…