Les as des bonnes affaires S1 E5

Lire la vidéo

Diffusé le 16/10/2024

Près de Gap, dans le magasin de déstockage alimentaire de Domitille, la journée s’annonce mouvementée ! Son père, ancien salarié de la grande distribution, s’est lancé dans une inspection surprise du magasin de sa fille et n’hésite pas à réprimander les salariés. Double pression pour Domitille aujourd’hui car elle peine à écouler un surstock de yaourts. La gérante pourrait être obligée de vendre à perte pour éviter de jeter… À Coulommiers, entre deux ventes aux enchères, Valérie Bouvier se rend chez des particuliers qui veulent vendre des objets aux enchères. Tous espèrent que la commissaire-priseur fasse des estimations élevées. Mais rien n’échappe à l’œil de lynx de maître Bouvier… et la plupart des vendeurs vont voir leurs espoirs de fortune s’envoler ! En Vendée, Justine a une mission personnelle à réaliser en plus de son travail quotidien dans le magasin de déstockage mobilier. Sa sœur jumelle est enceinte, et Justine est bien décidée à meubler entièrement la chambre du bébé avec les articles du magasin ! Son budget est serré mais Alexandre, le responsable du magasin va lui réserver une belle surprise.