Les as des bonnes affaires S1 E6

Diffusé le 16/10/2024

Près de Périgueux, Yasmina n’est jamais à court d’imagination pour attirer de nouveaux clients dans sa friperie nouvelle génération. Sa nouvelle idée : un concours de mode. Les participants doivent se dénicher une tenue complète avec des articles du magasin. Ils ont trente minutes, et un budget qui ne doit pas dépasser 50 euros. La pression est d’autant plus forte qu’ils vont être jugés par le sosie officiel de Johnny Depp ! À Coulommiers, Valérie rêve d’attirer une clientèle plus jeune à sa vente aux enchères. Pour l’occasion, la commissaire-priseur a déniché des pièces particulièrement recherchées. Pari réussi : les bijoux, les perles et le manteau d’une grande marque de luxe ont attiré les foules. Mais plus il y a d’intéressés, plus les prix flambent… Pour Mickael, le destockeur d’électroménager de Saint-Étienne, direction le Luxembourg. Le directeur est en quête de bonnes affaires pour renflouer ses stocks. Mais malgré les offres de son fournisseur, Mickael est dur en affaires. Les négociations s’annoncent rudes… Pierre, le commissaire-priseur de voitures d’occasion, présente sa nouvelle sélection aux clients avant la vente. Une aubaine pour Frédéric, père de famille au budget serré. Il a repéré deux voitures idéales, mais il n’est pas le seul. Il va falloir être réactif ! Si Frédéric n’enchérit pas au bon moment, il pourrait rater l’occasion de ses rêves.