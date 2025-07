Les aventures de Flynn Carson : Le secret de la coupe maudite Les aventures de Flynn Carson : Le secret de la coupe maudite

Diffusé le 03/01/2012

Flynn est de retour à New York après sa dernière aventure et tente de reprendre une vie normale. Mais hanté par d'étranges rêves, il s'envole pour la Nouvelle-Orléans. Là-bas, il découvre l'existence d'une conspiration menée par le plus célèbre des vampires, le prince Vlad Dracula...