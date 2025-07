Les aventures de Tintin Le Lotus Bleu 1/2

Tintin et Milou sont en Inde lorsqu'un messager chinois vient annoncer à Tintin qu'un certain Mitsuhirato l'attend de toute urgence à Shanghai. Le malheureux n'a pas le temps d'en dire plus, une fléchette empoisonnée lui fait perdre la raison.