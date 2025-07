Les aventures de Tintin Le Temple du Soleil 2/2

Diffusé le 15/01/2012

Après une longue marche dans la montagne, Tintin, Milou, le capitaine Haddock et Zorrino découvrent l'entrée du "Temple du Soleil". Mais leur découverte leur coûtera cher et ils se retrouvent emprisonnés et condamnés à mort par les Incas, aux côté...