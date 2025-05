Les Bodin's chez les Belges Les Bodin's chez les Belges

Diffusé le 03/01/2023

La truculente Maria Bodin et son fils Christian sont aux anges : ils viennent d'être choisis par les souverains belges pour organiser un gala en l’honneur de leurs 25 ans de mariage. Un gala qui sera donné au Palais Royal devant les souverains eux-mêmes ! Peu au fait du fonctionnement de la monarchie belge, ils vont devoir s'informer, s'organiser et être prêts pour rentrer dans le rang aristocratique. Outre la sélection des artistes présents dans le gala, les Bodin’s devront s’habituer au langage princier, ce qui n’est pas une mince affaire, organiser le dîner avec un cuisinier pour le moins atypique et même donner de leur personne pour arborer une tenue royale !