Les Bodin's : opération Thaïlande

Diffusé le 22/09/2023

Retour sur le parcours extraordinaire du film « Les Bodin’s en Thaïlande » ! Vincent Dubois (Maria Bodin) et Jean-Christian Fraiscinet (Christian Bodin) reviennent dans un entretien inédit sur la création du film, de sa genèse à sa réception publique retentissante en passant par son tournage ambitieux. Accompagné de son réalisateur Frédéric Forestier, le célèbre duo comique décrit l’écriture minutieuse du scénario, les subtilités liées au passage du théâtre au cinéma, la collaboration avec les comédiens et techniciens thaïlandais, les défis du tournage en Thaïlande mais aussi tous ses moments drôles, touchants et merveilleux.