Les Bodin's partent en vrille

Quand Maria Bodin, fermière autoritaire et revêche, et son fils Christian, apprennent qu’une usine de fromage industrielle s’apprête à s’installer dans leur petit village, ils sont prêts à tout pour défendre leur fromagerie artisanale. Du Salon de l’agriculture au désert marocain, ils ne reculeront devant rien pour faire capoter ce projet d’usine : chantage, baston, courses-poursuites, une fois de plus, les Bodin’s vont braver tous les dangers pour sauver leurs valeurs et leurs traditions.